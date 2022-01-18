Без этого, по мнению генсека ООН, могут возникнуть новые штаммы, которые приведут к остановке повседневной жизни и экономики.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш подчеркивает необходимость вакцинировать от COVID-19 каждого человека в мире. По его мнению, только так можно ускорить выход из пандемии.

Об этом он заявил в понедельник Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает Укринформ.

Он также отметил, что без этого невозможно полноценное восстановление экономики.

Читайте такжеПандемия коронавируса может стать эндемией, а все из-за Омикрона - немецкий вирусолог"Если мы не сможем вакцинировать каждого человека, то породим новые варианты, которые распространятся через границы и приведут к приостановке повседневной жизни и экономики", - подчеркнул Гутерреш.

Он напомнил, что прошлой осенью ВОЗ представила стратегию, которая предусматривает вакцинацию 40% населения планеты до конца 2021 года и 70% – до середины этого года, однако к выполнению этой цели страны до сих пор не приблизились.

"Уровень вакцинации в странах с высоким уровнем дохода, как не стыдно, в семь раз выше, чем в африканских странах. Нам нужно равенство вакцин, причем немедленно", - добавил он.

Гутерреш подчеркнул, что фармацевтические компании должны проявить солидарность с развивающимися странами, поделившись опытом разработки вакцин, "чтобы мы все могли найти выход из этой пандемии".

Напомним, ВОЗ одобрила еще два препарата для лечения COVID-19.

В новых рекомендациях указано, что тяжелое течение COVID-19 предлагают лечить препаратом "Барицитиниб". Сейчас он применяется в терапии ревматоидного артрита.

При этом коронавирус средней степени тяжести, но с высоким риском госпитализации, предлагают лечить препаратом моноклональных антител "Сотровимаб".

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