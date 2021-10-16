В полиции рассматривают несколько причин нападения, в их числе также месть и причастность к исламистским группировкам.

По версии норвежской полиции, стрелок по имени Эспен Андерсен Братен, застреливший пять человек из лука, мог поступить так по причине болезни.

Адвокат стрелка согласился с предварительными выводами полиции, сообщает местный телеканал TV2. Однако, о каком именно диагнозе идет речь, не уточняется.

Читайте такжеВ Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

В полиции рассматривают несколько причин нападения, в их числе также месть и причастность к исламистским группировкам. Гипотезу о том, что причиной стала болезнь, следствие сочло "наиболее вероятной". Адвокат обвиняемого сказал, что он "согласен с предварительными выводами и оценками, сделанными полицией", передает kommersant.

Стрельба из лука в Норвегии

13 октября норвежская полиция сообщила, что в 18:13 по местному времени получила несколько сообщений, что по центру Кунгсберга передвигается вооруженный мужчина. Как выяснилось позже, вооружен он был луком и стрелами. Подозреваемый начал стрельбу в супермаркете Coop Extra. Затем он перемещался в другие места.

Сначала нападавшему удалось выскользнуть из кольца полиции, но уже в 18:47, то есть через 34 минуты после начала стрельбы, он был арестован.

Полиция считает, что он действовал в одиночку. Там заявили, что расследование только началось и оно будет масштабным.

14 октября норвежская полиция сообщила, что стрелок недавно принял ислам. Мужчину арестовали, полиция называла приоритетной версию теракта.

Автор: Ирина Погорелая