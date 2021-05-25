Министр экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван'т Ваут в течение минимум трех месяцев не будет работать из-за выгорания.
Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов, передает Европейская правда.
В правительстве отметили, что заменять ван'т Ваута на должности будет министр иностранных дел Стеф Блок, а должность самого Блока временно перейдет министру иностранной торговли и сотрудничества по развитию Сигриду Каагу.
Из-за масштабов министра экономики и климатической политики в этом ведомстве будет создана должность дополнительного государственного секретаря.
В правительстве также пожелали ван'т Вауту успешного восстановления.
Отмечается, что на данный момент в Нидерландах есть несколько политиков с выгоранием.
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Бас ван'т Ваут: что известно
Отмечается, что Бас ван'т Ваут вступил в должность 20 января. Его предшественник Эрик Вибес подал в отставку за неделю до этого из-за ответственности в деле о льготах. До этого ван'т Ваут был государственным секретарем по вопросам социальным вопросам и занятости.
Ван'т Ваут был в первой десятке избирательного списка своей партии, с которой он прошел в парламент в 2012 году. Ранее он был политическим помощником действующего премьера Марка Рютте.
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