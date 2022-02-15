В рамках запроса Украина попросила более сотни внедорожников.

В НАТО заявили, что получили запрос Украины о международной помощи для масштабных чрезвычайных ситуаций различного характера.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

"Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям готовится к масштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть мирное население", - говорится в сообщении.

Так, в соответствии с указанными процедурами 15 февраля Евроатлантический центр реагирования на катастрофы получил запрос о международной помощи от Украины.

В рамках запроса Украина попросила более сотни внедорожников, средства разминирования и радиохимической разведки.

Напомним, ранее в НАТО высказались об "отводе" военных России от границы Украины. А Альянсе отметили, что пока не увидели признаков отвода отдельных частей военных подразделений Российской Федерации от границы Украины в постоянные места дислокации.

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