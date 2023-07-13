На президента Украины обид нет, заявила американская чиновница.

В Государственном департаменте убеждают, что Украина и США остаются близкими партнерами, а их взаимоотношения крепки как никогда.

Официальная представительница Госдепартамента США Андреа Калан в эфире Радио Свобода прокомментировала слухи СМИ, что якобы делегация США на саммите НАТО в Вильнюсе возмутилась высказываниями Владимира Зеленского, который раскритиковал Альянс за нерешительность.

Калан подчеркнула, что в США с пониманием относятся к словам Зеленского, потому что он делает все возможное, чтобы защитить Украину от российского вторжения.

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"Мы все понимаем, что Зеленский делает все возможное, чтобы защищать свою страну и чтобы Украина имела оружие и помощь. Мы понимаем, что он хочет по максимуму. Была возможность во время встречи Зеленского и Байдена за закрытыми дверями обсудить реальную ситуацию. Я могу сказать, что мы очень хорошие друзья и понимаем друг друга", - сказала представительница Госдепа.

Напомним, что 12 июля президент Зеленский заявил, что "результаты саммита хорошие, но они могли бы быть идеальными, если бы Украину пригласили в НАТО".

Саммит НАТО в Вильнюсе: что говорил Зеленский

Зеленский сказал, что за два дня Вильнюсского саммита НАТО удалось убрать любые сомнения и двусмысленности относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Также украинский президент отмечал, что Украина никогда не планирует обменивать какие-либо свои территории на любой статус для себя.

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