Микроавтобус, на котором передвигались журналисты, подорвался на мине.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах. Сегодня утром там на мине подорвался автобус, в результате чего погибли журналисты.

Об этом глава МИД Азербайджана написал в своем Twitter.

"С глубоким сожалением узнал о гибели трех мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, которые погибли в результате взрыва мины в Кельбаджарском районе", - написал Байрамов.

Он призвал Армению передать карты минных полей в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.

"Чем дольше они отказываются отвечать на наш запрос, тем больше жизней подвергаются опасности", - резюмировал дипломат.

Ранее СМИ сообщали о гибели азербайджанских журналистов - оператора телеканала AzTV Сираджа Абишова и сотрудника государственного информагентства AzerTag Магеррама Ибрагимова. Микроавтобус, на котором они передвигались, подорвался на мине.

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Война между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, военные Азербайджана 12 мая совершили "диверсионное продвижение" - пересекли границу в районе озера Севлич и углубились по территории страны на 3,5 км.

Министерство иностранных дел Азербайджана утверждает, что армия занимает позиции, определенные соглашением о прекращении огня от 10 ноября 2020 года - ранее они якобы были недоступны из-за погодных условий.

Осенью прошлого года в регионе разгорелся вооруженный конфликт. Крупномасштабные боевые действия велись между вооруженными силами Азербайджана с одной стороны и вооруженными формированиями Нагорно-Карабахской Республики и Армении с другой. Конфликт стал самым продолжительным и кровопролитным в регионе за период после завершения Карабахской войны в 1994 году.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России о полном прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта. Соглашение о мире предусматривало ввод российских миротворцев, вывод армянских сил из прилегающих к Нагорному Карабаху районов и оставление под контролем Азербайджана части территории Нагорного Карабаха.

В результате боев под контроль азербайджанских сил перешли пять городов, четыре поселка, 286 сел и вся азербайджано-иранская граница. На северном участке азербайджанская армия взяла под свой контроль ряд стратегических высот и населенных пунктов. На юге - территорию, прилегающую к границе с Ираном, а также город Шушу.

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Автор: Денис Прядко