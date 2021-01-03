Большинство погибших - 176 - пассажиры и члены экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили иранские военные вблизи Тегерана в январе 2020 года.

В 2020 году в результате авиакатастроф погибло больше людей, чем в 2019-м, хотя количество рейсов стремительно уменьшилось из-за пандемии.

Об этом сообщила нидерландская авиационная консалтинговая компания To70, информирует BBC News Украина.

В прошлом году во время авиакатастроф погибли 299 человек, а в 2019-м - 257.

По данным ресурса Flightradar24, в прошлом году количество пассажирских авиарейсов в мире уменьшилось на 42%.

Читайте такжеВ США родственники погибших в сбитом самолете МАУ подали иск против Ирана

Эксперты To70 учли всех погибших в авиакатастрофах крупных пассажирских самолетов, включая аварии в результате "незаконного вмешательства", например, сбитие самолетов.

Большинство погибших (176) - это пассажиры и члены экипажа самолета "Международных авиалиний Украины", который ошибочно сбили иранские военные вблизи Тегерана в январе 2020 года.

Другой крупной авиакатастрофой 2020 года было падение самолета «Пакистанских авиалиний». Тогда погибли 98 человек.

Эксперты компании To70 также выявили, что в прошлом году количество авиакатастроф в мире уменьшилась до 40. Только пять из этих 40 имели смертельный исход.

Самым безопасным годом для мировой авиации за всю историю наблюдений считают 2017-й. В том году не было ни одной авиакатастрофы со смертельным исходом, и только две - с участием региональных турбовинтовых самолетов, в результате которых погибли 13 человек.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева