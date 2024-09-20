Президент Еврокомиссии рассказала о зимнем плане поддержки энергетической безопасности Украины.

В Литве разбирают целую тепловую электростанцию (ТЭЦ) с целью перевозки ее частями в Украину и дальнейшего восстановления. Как передает корреспондент УНАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент ЕК подчеркнула, что по состоянию на сейчас на поддержку энергетической безопасности Украины уже предоставлено не менее 2 млрд евро. Эти средства предоставлялись в виде финансовой поддержки и оборудования от стран-членов.

"Например, это - 10 тысяч трансформаторов и генераторов или целая литовская тепловая электростанция, которая демонтируется в Литве и перевозится в Украину, чтобы восстановить ее. И больше поступит", - подчеркнула фон дер Ляйен.

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Также президент ЕК рассказала о приоритетах по поддержке энергетической инфраструктуры Украины.

План на зиму для Украины - какие приоритеты

По ее словам, Еврокомиссия разработала план на зиму для Украины. Этот план опирается на три приоритета.

Во-первых, речь идет о ремонте поврежденной российскими ударами инфраструктуры.

"Мы будем стремиться этой зимой восстановить способности в объеме 2,5 гигаватт. Это составляет примерно 15% потребностей вашей страны на эту зиму", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Во-вторых, речь идет о продолжении соединения украинской электросети с европейской, что должно позволить экспортировать 2 гигаватта электроэнергии в Украину.

"Это покроет около 12% потребностей страны на зиму", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что благодаря воплощению этих двух приоритетов Евросоюз может помочь удовлетворить около 25% потребностей Украины на зиму.

"И это в дополнение к собственному производству Украины", - сказала она.

В-третьих, речь идет о стабилизации, добавила фон дер Ляйен.

"Мы работаем над обеспечением устойчивых поставок энергии в пределах Украины, несмотря на российские атаки на крупные инфраструктурные объекты", - сказала она.

Так, сейчас в Украину отправляются передвижные газовые турбины и солнечные панели. Кроме того, обсуждается физическая защита электростанций.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз готов увеличивать поддержку энергетического сектора Украины, поскольку скоро начнется отопительный сезон, а затем придет зима.

19 сентября фон дер Ляйен объявила о выделении дополнительных средств в размере около 160 миллионов евро для поддержки Украины этой зимой. Средства предусматривают 60 млн евро гуманитарной помощи на укрытия и обогреватели, и еще около 100 млн евро на ремонтные работы и возобновляемые источники энергии.

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