Необходимо обнулить боязнь других изгонять Россию из организаций.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему Россию не могут исключить из ООН.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Первое - это деньги, которые Россия тратит на международные институты. Второе - это абсолютное отсутствие за эти годы сформированного лидерства в международных институтах. Тяжело, если ты по своей природе человек второго, нелидерского плана. Второго, третьего, четвертого эшелона. Тяжело в кризисных ситуациях сказать: "Нет, мы изменим традиционные правила", - сказал Подоляк.

По его словам, Россия долгое время тратила деньги на различные мероприятия внутри организаций.

"Грубо говоря, позволяла зарабатывать деньги тем чиновникам, которые очень эффективно выглядели во всех этих пропагандистских мероприятиях Российской Федерации. Это две составляющих", - добавил он.

Подоляк отметил заявление Генсека ООН Антониу Гуттериша о том, что РФ нарушила международное право, напав на Украину и проведя на оккупированных территориях асевдореферендумы.

"Даже такая "беззубая" организация как ООН зафиксировала факт абсолютного отсутствия события под названием "аннексия территорий". Грубо говоря, Гутерриш сказал прямо: "Единственная страна, которая имеет право там проводить боевые действия по обороне этих территорий и по изгнанию оттуда любой оккупационной армии, является Украина. Все, что делает Россия - это абсолютное беззаконие, совмещенное с военными преступлениями. Так это будет трактоваться впоследствии", - сказал советник главы ОП.

Он подчеркнул, что выгнать Россию из ООН в разгар войны просто невозможно.

"Вы требуете невозможного от людей, которые являются гораздо мельче, чем те решения, которые они должны принять. Мы же с вами понимаем, что только сильные люди могут принимать сильные решения. К сожалению, сегодня многие международные институты, многие страны возглавляют люди, которые не являются соответствующими новому вызову. Вызову, который сгенерировала РФ. Вызову, который и ломает каркас безопасности, и социальные отношения. Но очень важно Украине выиграть. Это даже не вопрос того, что мы должны свою территорию освободить. Это вопрос о том, что мы должны наказать безнаказанное зло. Это очень важно. Потому что Россия во многих войнах безнаказанно себя вела и никогда не отвечала. Даже за аннексию нашего Крыма не ответила по закону", - сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента добавил, что также необходимо обнулить боязнь других изгнать Россию из всех организаций.

"Ее изгонят после этой войны как проигравшую страну. Она будет платить выплаты не только нам, но и другим странам. Эта страна должна быть опущена максимально. Изгнана изо всех органов, где она мешает. Таких, как Amnesty International. Это невозможно, когда организация с названием "Amnesty" ведет себя как исключительно пророссийская организация", - добавил он.

Подоляк также напомнил о том, в каком состоянии находились украинские военннослужащие, которых освободили из российского плена.

"Вы видели, каких мы пленных забрали? После этого мы можем поверить Международному комитету Красного Креста, что он надлежаще выполняет свои функции? Эти фотографии 215-ти освобожденных пленных - это конкретный приговор Международному комитету Красного Креста", - возмутился он.

Он убежден, что после того, как Россия потерпит поражение в войне, это все обрушится.

"Год, два, три. Везде произойдет обновление и элиты, и функционала, и устава. Россия откуда-то вообще будет изгнана, где-то она получит роль аутсайдера. Но нам нужно будет перестроить всю систему межгосударственных отношений", - резюмировал он.

Россия в ООН

Как известно, Франция, США, Китай, Великобритания и Россия имеют право вето в ООН. Россия неоднократно использовала его, например, ветировав резолюцию с призывом вывести войска с территории Украины.

Президент Владимир Зеленский еще в апреле призвал исключить Россию из состава постоянных членов Совбеза.

За реформу Совбеза ООН выступили США, заявив, что РФ нанесла удар по самой основе Устава Организации. А Турция поддерживает отмену права вето в самой системе Совета.

Ранее Россия наложила вето на резолюцию с осуждением попытки аннексии оккупированных территорий Украины.

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