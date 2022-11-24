Зеленский уверен, что ложь россиян никто в мире уже не хочет слышать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одно кресло в Совете Безопасности ООН "до сих пор оккупировано".

Как отметил президент в своем видеообращении, он уверен, что российскую ложь никто в мире уже не хочет слышать.

"Только что я обратился к Совбезу ООН и призвал реагировать. Реагировать на российский террор. Одно кресло в Совбезе до сих пор оккупировано, и что-то оттуда пытались сказать. Уверен, российскую ложь уже никто в мире слышать не хочет. Реально: это кресло пустое", – подчеркнул глава государства.

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Он также напомнил, что Европейский парламент признал Россию государством-террористом и призвал Европейский Союз и его членов создать правовую базу, чтобы такое признание работало на национальном уровне повсюду в Европе, и имело юридические последствия, а не только политические.

"А Россия – как будто весь мир не имеет значения – сегодня же продолжила свои ракетные атаки", – сказал Зеленский.

Заседание Совбеза ООН по Украине

23 ноября 2022 года Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки погибли люди, десятки человек получили ранения.

В связи с масштабной атакой президент Украины Владимир Зеленский инициировал срочное заседание Совбеза ООН.

В своем выступлении на заседании Совбеза ООН Зеленский призвал участников заседания поддержать украинскую формулу мира и осудить российскую агрессию. Кроме того, Украина предлагает, чтобы Совбез принял резолюцию об осуждении любых форм энергетического террора.

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