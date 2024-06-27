Представитель учреждения также высказался относительно вероятной причины смерти американского госслужащего.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки подтвердили смерть атташе посольства США в Украине в одном из отелей Киева.

Соответствующее заявление сделал во время брифинга представитель Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, американская сторона может "подтвердить смерть госслужащего США, который был подчинен руководителю миссии в посольстве в Киеве".

Он также высказался относительно вероятной причины смерти чиновника.

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"Есть понимание, что он умер естественной смертью", – заявил Миллер.

Смерть атташе посольства США в Киеве: что известно

В СМИ сообщали, что 25 июня в одном из номеров в Hilton в Киеве обнаружили тело атташе посольства США в Украине.

"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США под руководством руководителя миссии в Посольстве в Киеве. Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги", – заявляли в посольстве.

От более широких комментариев в дипломатическом ведомстве отказались, аргументируя это вопросом конфиденциальности.

Напомним, что в 2020 году в Киеве умерла сотрудница американского посольства в Киеве Санвер Никаэло. Ее с травмой головы нашли прохожие возле железной дороги в Шевченковском районе столицы 30 сентября. Женщина умерла в больнице.

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