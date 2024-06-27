В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки подтвердили смерть атташе посольства США в Украине в одном из отелей Киева.
Соответствующее заявление сделал во время брифинга представитель Госдепа США Мэттью Миллер. По его словам, американская сторона может "подтвердить смерть госслужащего США, который был подчинен руководителю миссии в посольстве в Киеве".
Он также высказался относительно вероятной причины смерти чиновника.
"Есть понимание, что он умер естественной смертью", – заявил Миллер.
Смерть атташе посольства США в Киеве: что известно
В СМИ сообщали, что 25 июня в одном из номеров в Hilton в Киеве обнаружили тело атташе посольства США в Украине.
"Мы можем подтвердить смерть государственного служащего США под руководством руководителя миссии в Посольстве в Киеве. Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги", – заявляли в посольстве.
От более широких комментариев в дипломатическом ведомстве отказались, аргументируя это вопросом конфиденциальности.
Напомним, что в 2020 году в Киеве умерла сотрудница американского посольства в Киеве Санвер Никаэло. Ее с травмой головы нашли прохожие возле железной дороги в Шевченковском районе столицы 30 сентября. Женщина умерла в больнице.