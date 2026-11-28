Переход Apple на раздельный график выпуска устройств означает, что 2027 год станет невероятно насыщенным для фанатов бренда.

Долгое время график релизов Apple оставался предсказуемым: каждую осень компания показывала всю актуальную линейку смартфонов вместе. Однако в сентябре 2026 года привычный распорядок изменился – мир увидел только флагманские iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной смартфон компании, iPhone Duo. Базовые iPhone на презентации так и не появились.

Переход Apple на раздельный график выпуска устройств означает, что 2027 год станет насыщенным для фанатов бренда. Весной ожидается анонс оставшихся моделей 18-й линейки и нового ультратонкого флагмана, а осенью компания отметит 20-летие первого iPhone масштабным обновлением линейки. Издание SlashGear сделало подробный разбор всех шести iPhone, которые Apple планирует представить в 2027 году.

iPhone 18

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Самой очевидной новинкой весны станет базовый iPhone 18, который получит точечные, но важные технические улучшения. Главным нововведением станет переход на 2-нанометровый процессор Apple A20 (в версии без приставки Pro) и фирменный модем C2. Также инженеры доработают систему охлаждения, чтобы смартфон меньше грелся в играх и ресурсоемких задачах.

Судя по утечкам макетов для производителей чехлов, внешне новинка будет во многом повторять iPhone 17, но позаимствует ряд дизайнерских элементов у старших Pro-версий. Главная интрига касается выреза Dynamic Island: одни инсайдеры утверждают, что он останется прежним, другие настаивают на его уменьшении. Релиз ожидается в марте 2027 года по стартовой цене $899 – если этому не помешают геополитические факторы.

iPhone 18e

В первой половине 2027 года дебютирует третье поколение доступной "e"-серии, которое началось с iPhone 16e в 2025 году. Ожидается, что спереди и по габаритам iPhone 18e не изменится, но сзади его ждет спорный редизайн: новинка получит массивный квадратный блок камер. Учитывая, что в бюджетной линейке Apple использует всего один основной объектив, будет любопытно посмотреть, как одинокий модуль впишется в столь крупную площадку.

Внутри iPhone 18e установят свежий чип A20 вместо прошлогоднего A19, а базовый объем памяти сохранится на отметке 256 ГБ. Остальные параметры перекочуют из iPhone 17e без изменений: 6,1-дюймовый дисплей Super Retina XDR, сканер Face ID, разъем USB-C и беспроводная зарядка MagSafe 15 Вт.

iPhone Air 2

Ультратонкий iPhone Air, заменивший линейку Plus в сентябре 2025 года, пропустил осенний цикл 2026-го и готовится к обновлению весной 2027 года. По предварительным данным, корпус iPhone Air 2 станет еще тоньше – его толщина составит всего 5,2 мм (на 0,4 мм меньше, чем у предшественника).

А вот блок камер, напротив, слегка прибавит в размерах. На это есть веская причина: Apple планирует добавить в смартфон второй модуль – сверхширокоугольный объектив, которого так не хватало модели первого поколения. Кроме того, новинке приписывают более емкий аккумулятор для улучшения автономности и флагманский процессор A20 Pro от старших моделей.

iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max

Осенью 2027 года исполнится ровно 20 лет с момента выхода самого первого iPhone. В честь юбилея Apple может пойти на нестандартный шаг: пропустить цифру iPhone "19" и сразу представить серию iPhone 20 с кардинально новым дизайном. Эпоха плоских граней, начавшаяся еще в 2020 году с iPhone 12, рискует уйти в прошлое.

Сообщается, что корпус iPhone 20 Pro и 20 Pro Max получит обилие стекла, плавно изогнутый дисплей и рекордно тонкие рамки. Благодаря уменьшению рамок диагонали экранов вырастут: до 6,4 дюйма у обычной "прошки" и до внушительных 7 дюймов у Pro Max. Пока в Купертино тестируют сразу два варианта финального дизайна, поэтому ближе к релизу детали могут уточняться.

iPhone Duo 2

В сентябре 2027 года свой первый апгрейд получит и складной iPhone Duo. Поскольку первое поколение вышло совсем недавно и по-прежнему вызывает неоднозначную реакцию из-за "детских болезней", Apple не планирует менять форм-фактор, габариты или диагонали экранов во второй версии.

Вместо внешних экспериментов компания сосредоточится на работе над ошибками и внутреннем апгрейде. iPhone Duo 2 станет легче, получит более совершенные камеры, новейший чип A21 Pro, а также поддержку Face ID на внешнем экране. Известно, что Apple уже активно собирает отзывы первых покупателей iPhone Duo, чтобы учесть их пожелания при доработке второго поколения.

Ранее обозреватели сравнили iPhone 18 Pro против iPhone 17 Pro и 16 Pro Max – и рассказали, что изменилось на самом деле.

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