Считается, что у золотых рыбок короткая память, однако слух у них оказался весьма тонким.

В 2013 году ученые провели необычный эксперимент. Они заставили золотых рыбок слушать произведения Себастьяна Баха и Игоря Стравинского. Результат исследования оказался неожиданным - рыбки научились распознавать конкретные музыкальные фрагменты, чтобы получить корм, пишет science-et-vie.com.

В исследовании, проведенном Университетом Кэйо и опубликованном в журнале *Behavioural Processes*, ученые подавали рыбкам корм только тогда, когда звучал правильный музыкальный фрагмент. Для этого ученые выбрали "Токкату и фугу ре минор" немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха и "Весну священную" Игоря Стравинского.

Рыбам нужно было клевать небольшую бусину, подвешенную в воде, во время звучания одного из этих фрагментов, и воздерживаться от этого действия во время другого. Ошибка не приносила никакого результата, а правильный ответ сразу же приводил к выдаче корма. Животные успешно освоили этот навык – процесс, известный как оперантное обусловливание. По мнению ученых, это показывает, что золотые рыбки способны воспринимать сложные характеристики звука, такие как высота тона или тембр.

Видео дня

У золотых рыбок нет любимого композитора

Чтобы выяснить вкусовые предпочтения рыб, исследователи создали аквариум, в котором музыкальное сопровождение менялось в зависимости от того, в какой части резервуара находилась рыба. Затем ученые замерили время, которое каждая особь проводила в разных зонах аквариума.

В одной части звучал Бах, в другой – Стравинский, а в центре было тихо. В ходе других экспериментов музыкальные фрагменты чередовались с шумом. В результате выяснилось, что золотые рыбки не отдают предпочтение ни одному из композиторов. Музыка не привлекала их больше, чем обычная тишина.

При этом они явно избегали тех зон, где транслировался шум. По мнению авторов исследования, музыка служит для золотых рыбок лишь ориентиром, а не наградой сама по себе. Иными словами, животные используют ее как сигнал для поиска пищи, но не стремятся к ней ради удовольствия.

Ранее УНИАН расказывал, что учёные обнаружили существо, которое пролежало в замороженном состоянии почти 24 тысячи лет. А когда его вернули к комнатной температуре, оно снова начало жить и размножаться.

Вас также могут заинтересовать новости: