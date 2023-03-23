Канада поддерживает Украину на военном, финансовом, экономическом, гуманитарном и институциональном направлениях, подчеркнула посол.

Канада не имеет многоцелевых боевых самолетов F-16, которые Украина просит у международных союзников и партнеров.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Лариса Галадза рассказала в интервью УНИАН. "Однако, опять же, мы говорим о том, что у нас нет самолетов F-16 или МиГ, но мы можем предоставить что-то другое. Например, у нас есть компании, которые производят камеры для беспилотных летательных аппаратов. Все "Байрактары", которые летают и собирают нужные данные, имеют канадские камеры. У нас есть коммуникационные спутники, которые предоставляют необходимую информацию для Украины. У нас есть производители зимней одежды – мы предоставили более 500 тыс. единиц зимней одежды", - сказала Галадза.

При этом дипломат заверила, что Канада рассматривает все возможные варианты оказания помощи, чтобы Украина смогла одержать победу. "Канада поддерживает Украину на всех направлениях: военном, финансовом, экономическом, гуманитарном, институциональном. В дополнение, мы вкладываем ресурсы и на дипломатическом уровне на международной арене: чтобы привлекать другие страны к консенсусу с целью поддержки Украины, а также удерживать этот сильный консенсус между странами так называемого Запада", - отметила посол.

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"У нас есть танки, бронеавтомобили Roshel Senator, с помощью которых безопасно может передвигаться военный персонал. И так мы дальше будем работать", - подчеркнула Галадза.

Она напомнила, что Канада купила для Украины одну систему противовоздушной обороны NASAMS, а в последнем пакете поддержки Канада предоставляет большее количество снарядов для NASAMS.

"Дальше будем обсуждать с нашими союзниками, с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, что еще нужно. Принятие соответствующих решений в Канаде продолжается", - добавила посол.

Также дипломат отметила, что Канада поддерживает экономику в Украине в то время, когда украинские военные держат фронт. "Очень важно оказывать Украине финансовую помощь, чтобы обеспечить ее стабильность", - подчеркнула Галадза.

Истребители для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Силы обороны Украины смогут очень быстро освободить оккупированные территории, если получат американские истребители F-15 и F-16, которые имеют страны-члены НАТО.

Решение о передаче Украине самолетов F-16 ни в США, ни в других странах не принимали.

Недавно президент Польши Андрей Дуда пообещал передать Украине четыре МиГ-29. Сразу после этого передачу 13 таких истребителей анонсировала Словакия.

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