Стрельба раздалась, когда 350-400 человек отмечали День всех святых в Сакраменто.

В США неизвестный или группа неизвестных открыла огонь на праздновании Хэллоуина, в результате чего два человека погибли и еще пятеро были ранены.

Об этом сообщает CBS.

Трагедия произошла в ночь на субботу, 30 октября, в городе Сакраменто, штат Калифорния, где в одном из банкетных залов решили организовать Эротический экзотический бал на Хэллоуин.

Мероприятие собрало 350-400 человек.

По словам очевидцев, стрельба началась около часа ночи внутри здания и длилась всего несколько минут. При этом никто не слышал предшествовавшего ей скандала.

Читайте такжеВ США произошла стрельба у ночного клуба: двое погибших и 20 раненых"Все пытались хоть где-то спрятаться. Некоторые люди закрывали двери уборных, где пытались скрыться. Каждый пытался защитить сам себя", - говорит одна из свидетельниц.

По вызову на место стрельбы прибыли полицейские, которые обнаружили двоих погибших и одного человека - все с огнестрельными ранениями. Его госпитализировали на "скорой", а еще четверых доставили в больницы до прибытия сотрудников правопорядка.

На данный момент подозреваемые не были задержаны, а количество стрелков и их мотивы остаются неясными. Расследование инцидента продолжается.

Ранее УНИАН сообщал о другой стрельбе в Калифорнии, в результате которой на железнодорожной станции в Сан-Хосе несколько человек погибли и еще столько же получили травмы.

Автор: Станислав Кожемякин