Санта-Клара – самый большой округ в районе залива Калифорнии, где находится Кремниевая долина.

По меньшей мере несколько человек погибли и еще столько же получили травмы в результате стрельбы на железнодорожной станции в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).

Об этом пишет BBC.

По словам полиции, вооруженный злоумышленник открыл огонь по пригородному транспорту в районе Санта-Клара. По предварительной информации, подозреваемый погиб. Одна из жертв скончалась на пути в больницу.

Американские СМИ сообщают о шести погибших.

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Стрельба произошла во время рабочей встречи железнодорожников. Инцидент спровоцировал остановку движения на прилегающих улицах.

Расследованию помогают агенты ФБР. Если озвученное журналистами количество погибших подтвердится, стрельбу квалифицируют как массовый расстрел.

Транспортное управление долины Санта-Клара управляется тремя железнодорожными линиями протяженностью более 65 км. Также они обслуживают около 70 автобусных линий в городе.

Санта-Клара – крупнейший округ в районе залива Калифорнии, где находится Кремниевая долина – центр технологических стартапов.

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Автор: Яна Ставская