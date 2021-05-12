Энергопровод, принадлежащий израильской государственной энергетической компании, был поражен ракетной атакой из сектора Газа.

В Израиле в результате ракетного обстрела из сектора Газа загорелся энергопровод.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве и энергетическом секторе Израиля

По сообщению источников, вблизи израильского города Ашкелон, где проходит энергопровод, после обстрела наблюдается масштабный пожар.

По их данным, энергопровод, принадлежащий израильской государственной энергетической компании, был поражен ракетной атакой поздно во вторник, 11 мая.

Отмечается, что работа электростанции не претерпела перебоев.

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Последний виток столкновений между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме начался на прошлой неделе.

Первоначально беспорядки вспыхнули из-за попытки израильских властей выселить несколько палестинских семей из района Шейх-Джарр в Восточном Иерусалиме. Еще одной причиной протестов стало решение городских властей не допустить мусульман на Храмовую гору во время шествия в День Иерусалима, который отмечается в понедельник.

Утром в понедельник сотни палестинцев начали забрасывать камнями представителей израильских сил безопасности. Полиция применила светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате столкновений пострадало более 300 человек, передает Би-би-си.

Вскоре после этого начались обстрелы с палестинской территории. Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС - "Бригады Аль-Кассам". Палестинская группировка "Исламский джихад" также сообщила о нанесении удара по Израилю.

Затем обстрелы и авиаудары начала и израильская сторона.

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Автор: Денис Прядко