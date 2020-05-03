В Италии значительно сократилась смертность от коронавируса

В этой стране за последние сутки количество инфицированных уменьшилось на 525 человек, количество госпитализированных - на 115.

В Италии за последние сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 174 человека.

Читайте такжеНАТО готовится ко второй волне коронавирус уже осенью - Spiegel

Об этом сообщает Департамент гражданской защиты Италии.

Всего в Италии смертность от COVID-19 составляет 28 тысяч 884 человек. За последние сутки число летальных исходов увеличилось на 174. Это значительное замедление суточных показателей смертности, поскольку вчера смертность в сутки составляла 474 человека.

В настоящее время инфицированных коронавирусом насчитывается 100 тысяч 179 человек, что на 525 человек меньше, чем вчера.

Госпитализировано 17 тысяч 242 человека, что на 115 меньше, чем за минувшие сутки.

В отделениях интенсивной терапии находится 1 тысяча 501 пациент, что на 38 человек меньше, чем за сутки до этого.

Еще 81 тысяча 654 человека выздоровели и были выписаны из больницы, что на 1 тысячу 740 больше, чем за минувшие сутки.

Кроме того, 81 тысяча 436 человек находятся в изоляции с симптомами или незначительными симптомами.

В общей сложности количество инфицированных, умерших и выздоровевших составляет 210 тысяч 717 человек, за последние сутки это число выросло на 1 тысячу 389.