В кабине канатной дороги находилось 15 человек / фото REUTERS
Число погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге в Италии увеличилось до 14 человек.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Как сообщается, умер один из двоих выживших детей. Второй ребенок находится в критическом состоянии.
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По последним данным, в разбившейся кабине находилось 15 человек. Как сообщается, среди жертв есть и иностранцы, однако идентификация тел все еще продолжается.
На месте аварии работают спасатели.
На месте инцидента до сих пор работают спасатели / фото REUTERS
Авария на канатной дороге в Италии: что известно
- Сегодня в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. Инцидент произошел на дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метр.
- Обрыв каната произошел на самом высоком участке маршрута в 300 метрах от станции прибытия. Кабина рухнула на лесистом труднодоступном участке, что осложнило операцию по спасению.
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