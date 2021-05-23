В результате инцидента на канатной дороге в Италии погибло 14 человек.

Число погибших в результате обрыва кабины на канатной дороге в Италии увеличилось до 14 человек.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Как сообщается, умер один из двоих выживших детей. Второй ребенок находится в критическом состоянии.

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По последним данным, в разбившейся кабине находилось 15 человек. Как сообщается, среди жертв есть и иностранцы, однако идентификация тел все еще продолжается.

На месте аварии работают спасатели.

Авария на канатной дороге в Италии: что известно

Сегодня в горах Италии на канатной дороге оборвалась кабина с пассажирами. Инцидент произошел на дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метр.

Обрыв каната произошел на самом высоком участке маршрута в 300 метрах от станции прибытия. Кабина рухнула на лесистом труднодоступном участке, что осложнило операцию по спасению.

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Автор: Екатерина Лиманская