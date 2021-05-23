В горах Италии в результате обрыва кабины канатной дороги погибли 8 человек.
Об этом сообщает ANSA.
Как сообщается, инцидент произошел на канатной дороге Стреза-Моттароне, которая достигает высоты 1491 метр
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Обрыв каната произошел в 300 метрах от вершины горы, где находится станция прибытия. Кабина рухнула на лесистом труднодоступном участке, что осложнило операцию по спасению.
По предварительным данным, в кабине находилось 11 человек, 8 из них - погибли. Также сообщается о двух детях, которых срочно госпитализировали.
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