В испанском городе Малаге во время операции по задержанию бандформирования, занимающегося незаконной торговлей оружия, обнаружили тайник с нацистскими реликвиями.
Читайте такжеВ парламентском здании Германии неизвестные нацарапали свастику (фото)Видео с находками было опубликовано на официальном YouTube-канале гражданской гвардии Испании.
Отмечается, что в ходе операции правоохранители задержали трех руководителей группировки - двух граждан Германии и одного подданного Великобритании.
Один из задержанных немцев был ранее замечен в связях с ультраправыми группировками и нацистскими движениями. Именно у него и обнаружили целый склад нацистских реликвий, униформы и флагов.
Задержание банды в Испании: другие подробности
Преступники продавали оружие наркоторговцам на юге Испании. Закупали его в Восточной Европе, а после модифицировали его в подпольной мастерской.
В ходе обысков полиция также нашла:
- 121 единицу огнестрельного оружия,
- 22 штурмовые винтовки и восемь пистолетов-пулеметов,
- почти 10 тысяч патронов разного калибра,
- восемь глушителей,
- 273 магазина,
- одну противотанковую гранату, начиненную полутора килограммами взрывчатки.
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