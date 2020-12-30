Один из задержанных немцев был ранее замечен в связях с ультраправыми группировками и нацистскими движениями

В испанском городе Малаге во время операции по задержанию бандформирования, занимающегося незаконной торговлей оружия, обнаружили тайник с нацистскими реликвиями.

Читайте такжеВ парламентском здании Германии неизвестные нацарапали свастику (фото)Видео с находками было опубликовано на официальном YouTube-канале гражданской гвардии Испании.

Отмечается, что в ходе операции правоохранители задержали трех руководителей группировки - двух граждан Германии и одного подданного Великобритании.

Один из задержанных немцев был ранее замечен в связях с ультраправыми группировками и нацистскими движениями. Именно у него и обнаружили целый склад нацистских реликвий, униформы и флагов.

Задержание банды в Испании: другие подробности

Преступники продавали оружие наркоторговцам на юге Испании. Закупали его в Восточной Европе, а после модифицировали его в подпольной мастерской.

В ходе обысков полиция также нашла:

121 единицу огнестрельного оружия,

22 штурмовые винтовки и восемь пистолетов-пулеметов,

почти 10 тысяч патронов разного калибра,

восемь глушителей,

273 магазина,

одну противотанковую гранату, начиненную полутора килограммами взрывчатки.

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Автор: УНИАН