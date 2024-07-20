На стене в помещении, где накрыли хакеров, висит большой советский флаг.

В Испании задержали трех человек по подозрению в атаках на сайты госорганов и критическую инфраструктуру государств, которые помогают Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Испанская полиция опубликовала кадры одного из обысков и сообщила, что хакеров взяли на Майорке, в Уэльве и Севилье, но имен не назвала, пишет Reuters.

Полиция полагает, что хакері входят в группу хактивистов NoName057(16), которая начала активно действовать после вторжения России в Украину. "В своем манифесте группа обещает "зеркально реагировать на враждебные и откровенно антироссийские действия западных русофобов"", - сказано в сообщении полиции.

На видео видно, что на стене в помещении, где накрыли хакеров, висит большой советский флаг.

В заявлении полиции не уточняется, помещены ли подозреваемые под арест и предъявили ли им обвинения.

Деятельность российских хакеров

Хакерская группировка "Цилинь", предположительно, связанная с Россией, взломала базу данных Национальной службы здравоохранения Великобритании. По данным The Guardian, они закрыли для врачей доступ к примерно 300 млн файлов и требуют выкуп в размере $50 млн.

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