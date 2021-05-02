В Иране на химическом заводе неподалеку от иранского города Кум начался пожар.
Об этом сообщает Tasnim News Agency.
Читайте такжеМасштабный пожар в больнице в Ираке: число погибших выросло до 82 человек (фото)
Как сообщается, местные власти уже объявили чрезвычайное положение.
По данным агентства, пожар начался в 6 часов утра по местному времени. На место были направлены более 100 пожарных. Им удалось остановить распространение огня на резервуары со спиртом и другими легковоспламеняющимися веществами.
В ходе операции была уничтожена пожарная машина, также пострадали двое пожарных.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Неизвестные сожгли особняк основателя PornHub (фото)
- В Латвии в результате пожара в хостеле погибли восемь человек - СМИ (фото, видео)
- В Китае мужчина ножом ранил 16 детей
- Болгария подозревает шестерых россиян во взрывах на складах боеприпасов
- В Италии двух антивакцинаторов задержали за поджог прививочного центра
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram