Во время тушения огня пострадали двое спасателей.

В Иране на химическом заводе неподалеку от иранского города Кум начался пожар.

Об этом сообщает Tasnim News Agency.

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Как сообщается, местные власти уже объявили чрезвычайное положение.

По данным агентства, пожар начался в 6 часов утра по местному времени. На место были направлены более 100 пожарных. Им удалось остановить распространение огня на резервуары со спиртом и другими легковоспламеняющимися веществами.

В ходе операции была уничтожена пожарная машина, также пострадали двое пожарных.

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Автор: Екатерина Лиманская