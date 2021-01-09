По данным авиационного портала FlightRadar, самолет набирал высоту около 3 тыс. метров, сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.

Появились первые кадры с предполагаемого места крушения пассажирского самолета индонезийской компании Sriwijaya Air в Яванском море.

Читайте такжеВ Индонезии упал пассажирский самолетАгентство Reuters со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии, информирует, что предполагаемые обломки пропавшего самолета были найдены у берегов Джакарты.

Как сообщает Mash со ссылкой на агентство Синьхуа, моряки вылавливают алюминиевые обломки рухнувшего лайнера. Во время крушения рыбаки увидели взрыв с моря дважды. Позже были найдены обломки и куски кабеля. На место едут полиция и члены службы спасения Basarnas.

Кроме того, по данным авиационного портала FlightRadar, собранных на основе автоматического зависимого наблюдения-вещания, самолет набирал высоту около 3 тыс. метров, сигнал был потерян через четыре минуты после взлета.

Как сообщает ТАСС, на борту самолета находлись 59 человек, однако Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии пока не располагает данными о нахождении иностранных граждан на борту самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

Между тем, Украина сейчас в Телеграмм-канале уже обнародовала полный список пассажиров упавшего лайнера. "Глядя на имена, делаем вывод, что граждан Украины на борту не было", - говорится в сообщении издания.

"56 пассажиров: 46 взрослых, 7 детей и 3 младенца. 6 членов экипажа: 2 пилота и 4 бортпроводника. Всего 62 человека", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН