Украинское руководство готовится к различным сценариям.

Президент РФ Владимир Путин давно имеет проблемы со здоровьем. Соответствующие данные подтверждались из разных источников, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью РБК-Украина.

"Но, к сожалению, та информация, которая распространялась в последнее время из российских анонимных источников, не проверена и ориентирована прежде всего на внутреннюю российскую аудиторию с определенными целями", - добавил он.

По словам Юсова, чем больше успехов добывает Украина на поле боя, тем больше вероятность, что Путина отстранят до окончания войны или после окончательного поражения России.

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"Чем более решительной является поддержка Украины со стороны свободного мира и противодействие российской агрессии, усиление санкционной политики - тем больше создается предпосылок для собственно конфликта элит в самой России. Это очевидные тезисы. Сценарии могут быть разные и Украина к ним готовится", - отметил представитель ГУР.

Среди прочего рассматривается и вариант, что устранение президента РФ не приведет к завершению войны, если это произойдет пока продолжаются боевые действия. Это связано с тем, что Россия давно хочет уничтожить Украину.

"Так было и при Петре I, и при Сталине, и при других российских диктаторах разных периодов. Было бы неправильно ожидать, что устранение или смерть одного человека решит все наши проблемы. Но то, что это создаст определенное окно возможностей для Украины и для самой Российской Федерации относительно перезагрузки, реорганизации, реформирования и отказа от этого наследия военных преступлений, "рашизма" - это факт. Как это окно возможностей будет использовано и нами, и самой Россией - это пока открытый вопрос", - подытожил Юсов.

Разговоры о здоровье и смерти Путина

В Сети уже на протяжении многих лет ходят слухи, что Владимир Путин серьезно болен, в частности, раком. В Кремле все это опровергают и подчеркивают, что Путин "здоров".

В прошлом году в ГУР сообщали что президент РФ болен и физически, и морально. Этим летом СМИ писали, что самочувствие Путина серьезно ухудшилось.

А 23 октября опять же в СМИ появилась информация о том, что у Путина была остановка сердца, но его реанимировали. Позже политический аналитик Валерий Соловей заявил, что президент РФ умер 26 октября в 20:40.

В случае смерти или свержения Путина Кремль автоматически временно возглавит глава правительства Михаил Мишустин. Однако в течение двух недель власти должны объявили досрочные выборы.

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