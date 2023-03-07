Среди протестующих есть пострадавшие.

Участники акции протеста у парламента Грузии, спровоцированной принятием парламентом в первом чтении "российского закона", бросили в силовиков "коктейли Молотова". Момент в прямом эфире показал телеканал Mtavari.

Столкновения с силовиками усилились после того, как правоохранители применили в отношении демонстрантов перцовый газ и водометы.

В результате действий полиции есть пострадавшие. Их фото опубликовала "Студия Монитор". Бригады "скорой помощи", оказывают демонстрантам первую помощь.

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Как пишет SOVA, к месту проведения акции приезжал назначенный сегодня омбудсмен страны Леван Иоселиани – с целью оценить, насколько пропорционально применяется сила в отношении участников протеста. Демонстранты бросили в него яйцо, оно попало ему в голову.

На месте продолжает находиться беспрецедентное количество правоохранителей, спецназ.

Акции протеста в Грузии - что нужно знать

7 марта парламент Грузии в первом слушании принял скандальный "российский закон" или "закон об иноагентах". Речь идет о законопроекте "О прозрачности иностранного влияния". Его поддержало минимально необходимое количество депутатов - 76.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая в ООН, заявила, что закон "будет крайне вредным для демократической трансформации" грузинского общества. Она "выразила свое решительное несогласие" с этим законопроектом.

Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с "иноагентами" и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций по приобретению Грузией статуса кандидата в Евросоюз, а также с нормами и ценностями ЕС.

Накануне рассмотрения закона под зданием парламента собрались сотни граждан, несогласных с перспективной его принятия. При попытке разогнать протестующих силовики использовали газ и водометы.

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