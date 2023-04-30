Президент подчеркнул, что совместно Украина, Европа и мир смогут восстановить справедливый мир и помешать России затянуть войну.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил важность того, чтобы мир усиливал сигналы для РФ, что он не простит ее террор.

Об этом Зеленский сказал в своем сегодняшнем видеообращении. Он подчеркнул необходимость союзников оставаться принципиальными в отношении санкций.

"Очень важно - чтобы Россия получала постоянно более сильные сигналы, что мир не простит ни одного из проявлений российского террора. И чтобы как можно больше глобальных игроков были абсолютно принципиальными в соблюдении режима санкций против России за террор", - отметил он.

По его словам, в максимальном единстве, сохраняя максимальную принципиальность для защиты общих ценностей и максимально быстро выполняя оборонные договоренности, Украина, Европа и мир смогут не дать России затянуть войну и восстановить нормальный справедливый мир.

Заявления Зеленского 30 апреля

Как сообщал УНИАН, в своем видеообращении 30 апреля Владимир Зеленский также поблагодарил всех, кто помогает усиливать изоляцию террористов и останавливать любую поставку террористам оружия, его компонентов, кто работает для блокировки ВПК России и для усиления оборонных возможностей всей Европы. В частности президент поблагодарил государства-партнеров Украины за военную, финансовую и гуманитарную помощь.

Кроме этого, сегодня во время поздравления украинских пограничников президент Зеленский анонсировал главные битвы на фронте Украины. Он подчеркнул необходимость освободить нашу землю и людей из российской неволи.

Также сегодня Зеленский вручил пограничникам государственные награды: ордена "За мужество" III степени, медали "За военную службу Украине", "за безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества". По словам президента, всего за время обороны от российской агрессии уже 2 тысячи 193 воина-пограничника отмечены государственными наградами, из них 11 - званием Герой Украины.

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