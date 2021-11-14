Они намерены продолжать голодовку до тех пор, пока третьего президента Грузии не переведут с тюремной в гражданскую клинику.

В Грузии 9 оппозиционных депутатов парламента объявили голодовку на знак поддержки третьего президента страны Михеила Саакашвили, которого содержат в тюремной больнице Глданской тюрьмы в Тбилиси.

Об этом заявил на брифинге член "Единого национального движения" Давид Киркитадзе, сообщает IPN.

По его словам, голодовка будет продолжаться до тех пор, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.

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Как отмечалось на брифинге, голодовку объявили: Давид Киркитадзе, Акакий Минашвили, Темур Джанашиа, Бачуки Кардава, Ника Мачутадзе, Георгий Годабрелидзе, Сулхан Сибашвили, Леван Бежашвили, Абдулла Исмаилов.

Задержание Саакашвили в Грузии

Как сообщал УНИАН, Саакашвили, имеющий гражданство Украины, задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся на родину впервые за 8 лет накануне муниципальных выборов.

В Грузии экс-президент приговорен к 6 годам лишения свободы на основании заочно вынесенных приговоров по двум уголовным делам, касающимся должностных преступлений. Он считает выдвинутые против него обвинения политическим преследованием, а себя политическим заключенным. Сразу после задержания политик объявил голодовку.

После ареста Саакашвили отправили в тюрьму в городе Рустави, а 8 ноября перевезли в больницу при Глданской тюрьме в Тбилиси.

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Автор: Тамара Отовская