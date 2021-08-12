Люди оказались в воде.

Вблизи острова Милос в Греции затонуло туристическое судно. На борту находилось 17 человек.

Об этом пишет avgi.gr.

Яхта под британским флагом затонула в 17 милях к северо-западу от острова Милос.

В воде оказались 17 пассажиров, включая трех несовершеннолетних. По словам представителя Министерства судоходства, они сами отправили сигнал бедствия и заявили, что все живы.

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Также на место прибыли рыбацкие лодки, четыре корабля Военно-морских сил Греции и два вертолета.

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Автор: Людмила Жерновская