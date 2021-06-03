Авария контейнеровоза грозит экологической катастрофой, а также уже ударила по местному рыболовному промыслу.

Грузовое судно MV X-Press Pearl, перевозившее тонны химикатов, затонуло у западного побережья Шри-Ланки.

Об этом заявили государственные военно-морские силы в среду, 3 июня, передает Reuters.

В результате огромное количество пластика загрязнило местные воды, а произошедшее уже окрестили одной из самых страшных морских катастроф в истории страны.

Сегодня правительство приостановило вылов рыбы на 80-километровом участке береговой линии острова, что затронуло 5 600 рыбацких лодок.

"Это судно нанесло смертельный удар по нашим жизням. Мы не можем заходить в море, а значит, не можем зарабатывать на жизнь", - рассказал глава регионального рыболовного союза Джошуа Энтони.

Сотни военнослужащих отправлены для очистки пострадавших пляжей.

Пожар на контейнеровозе возле Шри-Ланки

Затонувшее судно, зарегистрированное в Сингапуре, 15 мая покинуло порт в Индии и шло в Сингапур через Коломбо.

Читайте такжеВласти Мальдив заявили о возможном исчезновении острововКорабль перевозил 1 486 контейнеров, в том числе 25 тонн азотной кислоты вместе с другими химикатами и косметическими средствами. Он стоял на якоре у западного побережья Шри-Ланки, когда 20 мая на борту произошел взрыв и начался пожар.

Пылающие контейнеры с химикатами упали в воду, а бригады аварийно-спасательных служб две недели пытались потушить огонь.

Судно начало тонуть в начале среды, и спасательная бригада попыталась отбуксировать его подальше от берега, на глубину, однако через несколько часов прекратила попытки, так как задняя часть контейнеровоза уже достигла дна.

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Перевод: Катерина Комолова