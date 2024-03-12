Мэтью Миллер отметил, что не все страны Альянса тратят на оборону 2% ВВП.

В Государственном департаменте США отреагировали на предложение президента Польши Анджея Дуды увеличить финансирование обороны странами-членами НАТО. Представитель Госдепа Мэтью Миллер напомнил, что еще не все члены Альянса поддерживают уже установленные расходы.

По его словам, необходимо достичь того, чтобы расходы на оборону всех стран-членов НАТО достигли показателя в 2% от ВВП. Представитель Госдепа отметил, что примерно две трети членов Альянса держат расходы на оборону на указанном уровне.

"Но я думаю, что это первый шаг, прежде чем мы начнем обсуждать дополнительные предложения", – подытожил Миллер на брифинге.

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Финансирование НАТО - что предлагали лидеры

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение, а деньги направить на финансирования обороны и безопасности.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3 % от ВВП. Политик считает, что никто не осмелится напасть на сильное НАТО, на сильные страны, которые смогут защитить свои границы.

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