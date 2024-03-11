Анджей Дуда заявил, что никто не осмелиться напасть на сильные страны.

Президент Польши Анджей Дуда в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом предложит странам-членам НАТО повысить минимальный уровень расходов на оборону до 3 % от ВВП.

Издание Bloomberg пишет, что Дуда и премьер-министр Дональд Туск отправятся в США на встречу с американским лидером Джо Байденом в Белом доме во вторник, 12 марта, потому что Варшава стремится укрепить восточный фланг НАТО в связи с войной в Украине.

Дуда, выступая перед встречей с лидерами правительства, сказал, что хочет предложить повысить порог расходов на оборону с 2% до 3%.

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"Никто не осмелится напасть на сильное НАТО, на сильные страны, которые смогут защитить свои границы", - заявил президент Польши.

Это предложение прозвучало после того, как Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии в 2024 году, заявил, что во время своего президентства будет поощрять Россию "делать все, что она хочет" со странами, которые не выполняют обязательств по расходам на оборону Альянса.

Проблемы с обороной Европы - главные новости

Европа не может дать Украине достаточно оружия -для удовлетворить нынешнего спроса расширять производство надо несколько лет. Кроме того, ЕС не смогло выполнить обещание о передаче Украине миллиона артснарядов за год.

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение, а деньги направить на финансирования обороны и безопасности.

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