Метте Фредериксен напомнила, что после окончания "холодной войны" в начале 1990-х годов Дания и другие страны сократили военные бюджеты.

Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение, а деньги направить на финансирования обороны и безопасности. Эти шаги необходимы, чтобы сдержать "более агрессивную Россию".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил в интервью Financial Times, что "наивный" континент должен избежать ошибок 1930-х годов и усилить оборонную промышленность, чтобы сдержать империалистическую Россию, которая сделала Украину своей первой целью.

"Свобода имеет свою цену. С точки зрения Европы мы должны признать, что не тратили достаточно средств на собственную оборону и безопасность", - сказала Фредериксен.

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Она отметила, что после окончания "холодной войны" в начале 1990-х годов Дания и другие страны сократили военные бюджеты.

"Когда мы это сделали, мы смогли потратить больше денег на социальное обеспечение или снижение налогов. Нам нужно говорить о том, что если мир меняется в том направлении, в котором я думаю, то нельзя тратить пенни, или доллар, или евро, или крону два раза", - заявила премьер Дании.

Расходы на оборону в Европе постепенно растут с момента аннексии Россией Крыма в 2014 году. Если раньше лишь немногие европейские страны отвечали неофициальным требованиям НАТО по военным расходам, то теперь их 17, наряду с США, собираются потратить в этом году более 2% национального дохода.

Проблемы с обороной Европы - главные новости

Европа не может дать Украине достаточно оружия. Чтобы удовлетворить текущий спрос, расширять производство придется несколько лет. Европейским компаниям нужно выполнить несколько задач:

срочно обеспечить оружием воюющую Украину, которая и так уже высосала из союзников имеющиеся у них запасы вооружений;

возместить и нарастить собственные запасы европейских армий;

обеспечить развертывание дополнительных сил быстрого реагирования НАТО, которые хотят увеличить в семь раз и довести до 300 тысяч человек.

Кроме того, ЕС не смог выполнить обещание о передаче Украине миллиона артснарядов за год. По состоянию на январь Украине передали лишь 330 тысяч снарядов, хотя срок истекает уже в марте.

На этом фоне Дональд Трамп угрожал отдать те страны Еропы на растерзание россиянам, которые не выполнят обязательства о расходе 2% ВВП на собственную оборону.

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