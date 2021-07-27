Кроме танка в подвале у мужчины также были зенитное орудие и торпеда.

В Германии начался судебный процесс над над 84-летним мужчиной из-за того, что он хранил в своем подвале танк "Пантера" времен Второй мировой войны, зенитное орудие и торпеду.

На суде в городе Киль, недалеко от Гамбурга, юристы пытались определить, является ли военная коллекция мужчины нарушением закона Германии о контроле над военным оружием. Закон регулирует производство, продажу и транспортировку военного оружия.

По делу пройдет еще одно слушание, а решение суда ожидается в следующем месяце.

Прокуроры и адвокаты обсуждают возможные наказания для пожилого мужчины, включая условный приговор и штраф до 500 тыс. евро.

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Защита мужчины утверждает, что многие виды оружия не работают, а танк был куплен в качестве металлолома. Они рассматривают возможность снижения штрафа до 50 тыс. евро. Между тем, прокуратура предположила, что часть оружия и боеприпасов все еще может быть использована. Подсудимый также должен найти новые места хранения для этих предметов.

По словам его адвоката, в приобретении танка "Пантера" заинтересован музей США. Историки утверждают, что этот танк был самым эффективным на вооружении Германии в годы Второй мировой войны.

Адвокат также сообщил, что ряд немецких коллекционеров обратились к подсудимому по поводу других вооружений, в том числе автоматов и пистолетов, передает 112ua.tv со ссылкой на BBC.

В июле 2015 года 20 солдатам потребовалось почти девять часов, чтобы извлечь танк "Пантера" без гусениц из жилого дома в городе Хайкендорф и поместить его на низкорамный погрузчик для транспортировки. Местные власти знали о содержимом подвала пенсионера от коллег в Берлине, которые ранее обыскивали дом в поисках украденных нацистских раритетов.

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Автор: Ирина Погорелая