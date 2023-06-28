29 сентября 2022 года правительство Финляндии заявило о закрытии въезда для граждан России как по туристическим, так и по шенгенскими визам.

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением РФ в Украину, Финляндия заявила о намерении продлить ограничения на въезд в страну россиян.

Как говорится в сообщении департамента правительственной связи, Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета Финляндии и президент республики Саули Ниинистё (Sauli Niinisto) рассмотрели на заседании ограничения на въезд россиян в страну и в шенгенскую зону через Финляндию, сообщает российский "Интерфакс".

"Президент и Министерский комитет по внешней политике и политике безопасности заявили, что поездки российских граждан все еще могут представлять угрозу для международных отношений Финляндии. Поэтому следует сохранить ограничения на несущественные поездки и ужесточить их во избежание злоупотреблений", - сообщил департамент правительственной связи.

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С сентября 2022 года Финляндия вдвое уменьшила ежесуточное число заявок на визы от россиян - с 1000 до 500.

В 2022 году из России в Финляндию эмигрировали 6003 человека. В то же время в 1990 году в Финляндию из Советского Союза иммигрировали 1958 человек, и 5515 человек - в 1991 году.

29 сентября 2022 года правительство Финляндии заявило о закрытии въезда для граждан России как по туристическим, так и по шенгенскими визам.

Ограничения на въезд для россиян

12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Согласно этому решению, произошло увеличение визового сбора для граждан РФ с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также отныне им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже. При этом в приоритете будут гуманитарные визы, тогда как заявки на туристические визы будут рассматриваться в последнюю очередь.

С 12 сентября 2022 года Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

26 сентября 2022 года в Польше вступили в силу новые ограничения на въезд для россиян.

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