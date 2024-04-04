Чиновник угрожал семье детей депортацией.

В Германии государственный служащий домогался детей украинских беженцев, угрожая им депортацией.

Как пишет BILD, суд в Гамбурге уже вынес приговор по этому делу. Обвиняемый 43-летний чиновник Деннис В. получил 8 лет тюрьмы за сексуальные домогательства к украинским мальчикам 9 и 11 лет и производство детской порнографии.

Согласно материалам суда, после полномасштабного вторжения РФ в Украину немецкий гражданин помог семье мальчиков бежать в Германию, пообещав стать их "защитником". После приезда украинцев он начал шантажировать семью, угрожая им депортацией, а взамен мужчина требовал близости с детьми.

Видео дня

С марта 2022 по апрель 2023 года он несколько раз приставал к детям в своем автомобиле и снимал это на фотоаппарат. Среди прочего он просил детей сделать ему массаж. А после того, как мальчики отказались, он начал писать старшему ребенку электронные письма с угрозами. "Вам здесь больше не рады. У меня есть власть депортировать тебя и твою семью", - было написано в одном из сообщений.

На суде чиновник признал большую часть обвинений, благодаря чему украинским детям не пришлось давать показания в суде.

Украинские беженцы в Германии

1 апреля стало известно, что ассоциация городов и муниципалитетов Германии призвала улучшить условия для интеграции украинских беженцев. Речь идет о возможности начать работу без предварительного прохождения курсов по изучению немецкого языка и интеграционных курсов.

При этом в Германии опасаются, что поток украинских беженцев увеличится, если РФ будет иметь успехи на фронте.

Вас также могут заинтересовать новости: