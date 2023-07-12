Итальянцы возмущены решением суда, который "простил" пожилого мужчину, пристававшего к девочке.

Итальянское общество охватила волна негодования после того, как местный суд оправдал пожилого мужчину, пристававшего к школьнице. Особенно итальянцам не понравилась формулировка, с которой суд оправдал мужчину, пишет издание Telegraph.

Сам инцидент произошел еще в апреле прошлого года в Риме. 17-летняя школьница поднималась по лестнице во время перемены, когда 66-летний дворник Антонио Авола засунул руку за пояс ее брюк и под нижнее белье сзади. На возмущение девушки он ответил "Да ладно, дорогая, ты же знаешь, что я просто шучу".

Однако инцидент не предали забвению. Мужчину обвинили в сексуальном насилии и отдали под суд. Прокуратура требовала наказания в виде трех с половиной лет лишения свободы. Но суд постановил, что ощупывание "длилось всего от 5 до 10 секунд" и что рука дворника не "задержалась" под трусами школьницы очень долго.

Судьи пришли к выводу, что мужчина не намеревался серьезно приставать к девушке, и засунутая под белье рука не была признаком "сексуального влечения". Аргументы подсудимого, что все это просто игривая шутка, судьям "показались убедительными", и уборщик был оправдан по обвинению в сексуальном насилии.

Это решение суда вызвало бурю возмущения в итальянском обществе. И сама потерпевшая, и учителя в школе, и ведущие итальянские СМИ – все выражают свое негодование. А в социальных сетях началась кампания протеста: люди размещают клипы в TikTok и Instagram с хэштегом #10secondi, в которых показывают, как выглядят те самые "10 секунд".

Борьба с сексизмом – последние новости

В июне разгорелся сексистский скандал во Львовском национальном медицинском университете. 83-летний ректор во время распределения выпускников на интернатуру прибегнул к неуместным шуткам и оскорблениям в адрес выпускниц. В частности, ректор высмеивал фамилии студенток.

А до этого громкий скандал разразился в ООН. Как выяснилось, на научных конференциях, которые устраиваются под эгидой авторитетной организации, процветает сексизм в самых темных его проявлениях. Женщины из разных стран мира, побывавшие на таких конференциях, рассказали о пережитом.

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