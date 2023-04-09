Среди требований протестующих был и отказ от наращивания военного потенциала ФРГ.

В Германии прошли пасхальные марши, в которых приняли участие тысячи людей. Они выступили за переговоры между Киевом и Москвой, против поставок оружия Украине и наращивания военного потенциала Берлином.

Такой информацией поделилось издание Tagesschau. Самый большой марш с участием 2 тысяч немецких граждан состоялся в столице. На протесте организаторы рассказывали об эскалации войны в Украине. По их мнению, Германия частично виновата в этом, ведь отправляла оружие для ВСУ, "постоянно [вела] риторику войны и разжигала образы врага". Протестующие несли плакаты, на которых были написаны фразы наподобие "Мир, тепло, хлеб вместо оружия, войны и смерти" и "НАТО — агрессор, мир с Россией".

На митинге в Ганновере, где собрались 1100 человек, выступила председатель совета Евангелической церкви Германии Маргот Кессманн. Она тоже считает поставки оружия в Украину одним из главных препятствий на пути достижения мира: "Мы не хотим, чтобы эскалация продолжалась и в зону боевых действий доставлялось больше оружия". Кессманн заявила, мол, из-за военной помощи ВСУ Запад делает себя "ответственным за всех погибших".

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Один из лидеров "Левых" Мартин Ширдеван призвал протестующих определиться с позиционированием маршей. По мнению политика, несмотря на разницу во взглядах на войну, нужно выразить "международную солидарность" с Украиной и осудить российскую агрессию. Ведь именно наша страна подверглась нападению.

Тем временем парламентский секретарь фракции оппозиционного Христианско-демократического союза Торстен Фрай раскритиковал митинги за мир: "В нынешних пасхальных маршах есть по меньшей мере что-то наивное. Они говорят о мире, находясь на свободе. Пока существуют такие люди, как Путин, которые полагаются на право сильнейшего, а не на силу закона, мы должны быть готовы защищать нашу свободную демократию".

Митинги "за мир" в Германии

Пасхальные марши были организованы во многих городах. Кроме Берлина и Ганновера, митинги прошли в Мюнхене, Кельне, Майнце и Дуйсбурге. В них участвовали от нескольких сотен до тысячи человек.

В конце февраля в Германии прошел похожий протест под названием "хода за мир", который раскритиковали многие государственные деятели.

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