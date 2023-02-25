В протесте ожидается участие сторонников крайне левых и правых движений.

Граждане Германии собираются устроить в Берлине акцию протеста в субботу, 25 февраля. Их цель — добиться мирных переговоров между Украиной и Россией и прекращения поставок оружия для ВСУ. Немецкие политики уже раскритиковали это мероприятие.

Против "ходы за мир", а именно так называется акция протеста, высказался министр экономики ФРГ Роберт Хабек в комментарии телеканалу ARD. По его словам, организаторы "пытаются продать как мир то, что империалистический диктатор навязывает Европе". По словам чиновника, окончания войны хочет каждый, кто находится в своем уме. Однако идеи, которые продвигаются на протесте — "это не мир, а химера". Если следовать инициативам организаторов мероприятия, то "Путин получит приглашение напасть на другие страны".

Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что поддерживает стремление граждан к мирным переговорам, но не одобряет идеи, которые продвигаются на митинге. По его словам, было бы хорошо "четче разграничить" мероприятие и радикальные движения. Однако Мютцених поддерживает идею дипломатического завершения войны. Он утверждает, что часть населения Германии тоже хотела бы "большей ориентации на мирные переговоры".

Видео дня

Исполнительный секретарь фракции социал-демократов в Бундестаге Катя Маст раскритиковала действия организаторов. По ее словам, мероприятие играет на руку российской пропаганде. Прокремлевские СМИ обязательно используют фотографии и видео с митинга в своих целях.

Сопредседательница Левой партии Жанин Висслер заявила, что не собирается участвовать в "ходе за мир", так как присоединится к другой акции. Ее также беспокоят призывы приходить на протест в правых кругах.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в недавнем телеинтервью ZDF прокомментировал потенциальные переговоры. По его словам, пока для них нет возможности: "Мы должны понимать, что российский президент в настоящее время принимает только одну форму переговоров, которая заключается в том, что [Украина] безоговорочно капитулирует, и он достигает всех своих целей".

"Мирная хода" в Берлине: основные подробности

В начале февраля депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт и поборница прав женщин Алиса Шварцер опубликовали на сайте change.org петицию под названием "Манифест за мир". За последние десять дней она набрала 600 тысяч подписей.

Как заявила Шварцер изданию dpa, война не должна продолжаться дольше: "Что мешает нам начать переговоры сейчас, а не ждать еще три года?"

Инициатива активисток подверглась мгновенной критике, так как тезисы в петиции пренебрегали правом украинцев на защиту своей территории. Журналисты Die Welt и вовсе назвали петицию "инструкцией по капитуляции".

В ответ на "Манифест за мир" было опубликовано ответное предложение не переставать помогать Киеву. Эту петицию подписали многие немецкие политики, например, председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн и член комитета Бундестага по международным делам Родерих Кизеветтер.

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