Немецкая прокуратура во Франкфурте-на-Майне прекратила расследование по делу об отмывании денег в отношении российско олигарха и друга Путина Алишера Усманова.

Его адвокаты заявили, что за более чем два с половиной года расследование не смогло доказать основные обвинения против него, включая обвинение в отмывании денег, пишет Reuters. "Мы всегда настаивали на невиновности нашего клиента", - заявили юристы олигарха Уве Лембрук и доктор Маркус Гетценс.

Решение прокуратуры они назвали важным шагом на пути к защите репутации друга Путина.

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Прокуратура Франкфурта передала вопросы о расследовании федеральным прокурорам, однако там ситуацию комментировать не стали.

Усманов, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет $14,4 млрд, заработал свое состояние в горнодобывающей промышленности, промышленности, телекоммуникациях и СМИ.

Подсанкционный Усманов в Европе

Олигарх Алишер Усманов попал в санкционный список Евросоюза и Великобритании. Все активы миллиардера были заморожены, а ему запрещен въезд.

На основании европейских санкций арестованы яхты олигарха, а в Германии завели против него два расследования.

Среди его недвижимости в Британии в списке правительства значились роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

Два года назад немецкие правоохранители изъяли 30 картин, которыми предположительно владеет подсанкционный российский миллиардер Алишер Усманов. Общая стоимость произведений искусства оценивается в 5 млн евро.