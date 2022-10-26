Сеть подставных компаний и посредников усложняет органам власти отслеживание активов и применение санкций.

Российские олигархи, против которых были введены санкции из-за вторжения РФ в Украину, выводили миллиарды долларов и скрывали инвестиции в западные компании через сети офшоров на острове Мэн, что в Ирландском море.

Об этом говорится в расследовании журнала The Wall Street Journal.

По данным издания, офшорами пользовались олигарх Алишер Усманов, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, депутат Госдумы Андрей Скоч, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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По данным WSJ, помощь Усманову и другим олигархам в создании сети подставных компаний и посредников оказывала зарегистрированная на Мэне компания Bridgewaters. Она помогла создать "корпоративную империю" для своих клиентов, которая включала инвестиции в том числе в такие американские технологические компании, как Meta Platforms, Twitter и Airbnb; в компанию, которая якобы продает российскому правительству аппаратуру для наблюдения и слежки; а также недвижимость в европейских странах.

Офшорная компания помогла скрыть связь "самого богатого человека в России" Алишера Усманова с самолетом Airbus A340 стоимостью более $350 млн, который уже после введения санкций против олигарха запрета полета российских самолетов смог вылететь из Мюнхена в Узбекистан.

Благодаря Bridgewaters Усманов также смог инвестировать $175 млн в американский лазерный стартап Quanergy во время первичного размещения акций в феврале.

Помимо этого, у 2014 году Bridgewaters создала компанию для хранения $1 млн Татьяны Навки, которая через год стала женой Пескова.

В самой компании Bridgewaters утверждают, что действовали законно, и, по словам управляющего директора Марка Вила, в прошлом году она прошла полный аудит и прекратила сотрудничество с несколькими клиентами. Он отказался называть этих клиентов, ссылась на конфиденциальность. По его словам, сегодня компания работает по правилам.

"Я не могу вернуться назад и что-то исправить, если были какие-то ошибки в прошлом. Мы не принимали участие в уклонении от санкций, - сказал он.

При этом Вил отметил, что у Bridgewaters в разное время была концентрация российских клиентов, и разорвать отношения с людьми, кторые сейчас находятся под санкциями, якобы "непросто".

Как пишет WSJ, сделки Bridgewaters управляются через сложные уровни партнерств, компаний с ограниченной ответственностью, заимствований и холдинговых компаний в глобальных налоговых гаванях, созданных при помощи международных юридических фирм и ведущих финансовых организаций, включая группу Credit Suisse.

В Министерстве финансов США заявили, что "безусловно следят" за деятельностью Bridgewaters, но других подробностей не сообщили. По словам источника WSJ, Управление по контролю за иностранными активами Минфина не знало о доле Усманова в Quanergy.

Компания Bridgewaters основана в 1996 году. В последние годы большая часть ее бизнеса приходила от людей, тесно связанных с Кремлем и их партнеров.

Санкции против Усманова

Упомянутый в расследовании WSJ Алишер Усманов попал под санкции в ЕС и Великобритании. Его активы были заморожены, а ему самому запретили въезд в страны. Британским гражданам и компаниям запрещено заключать с ним любые бизнес-сделки. Из-за санкций в Европе уже арестовали яхты этого олигарха. В отношении Усманова в Германии также ведется два отдельных расследования.

Общая стоимость активов Усманова оценивается в 14 млрд фунтов ($19 млрд). Среди его британской недвижимости в списке правительства значатся роскошный дом Бичвуд-Хаус на севере Лондона (эксперты оценивают его в 82 млн фунтов) и поместье Саттон-Плейс в графстве Саррей.

Санкции против российских олигархов

Одни из первых санкций против российских олигархов США, Евросоюз и их союзники начали вводить еще в 2014 году, после оккупации Россией украинского Крыма и частей Донецкой и Луганской областей.

Значительно усилились ограничительные меры стран Запада уже в этом году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину. В связи с санкциями имущество и активы подсанкционных российских олигархов власти нескольких стран уже арестовали. Среди арестованного - виллы и другие объекты недвижимости, самолеты и яхты олигархов.

К примеру, в Нью-Йорке выдали ордер на арест самолетов Boeing 787-8 и Gulfstream G650ER, которые находятся в собственности российского олигарха Романа Абрамовича, а в Португалии арестовали его дом за 10 млн евро. Хотя он не входит в санкционный список США, Абрамович находится под санкциями других стран, в том числе Великобритании.

В целом, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index, с начала года российские олигархи обеднели в общей сложности на $94 млрд.

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