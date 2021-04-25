Полиция города Вильгельмсхафен в федеральной земле Нижняя Саксония проводит расследование в отношении сотрудницы Немецкого Красного Креста. Женщина подменила вакцину от COVID-19 физраствором.
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Дипломированной медсестре поручили приготовить шприцы в центре вакцинации. Она уронила ампулу с вакциной Biontech на пол и та разбилась.
Сообщается, что женщина набрала в шесть шприцов исключительно физраствор.
В центре вакцинации рассказали, что сначала она пыталась скрыть происшествие, но через несколько дней рассказала о случившемся коллеге.
Женщину уволили с работы и из Красного Креста Германии. Полиция Вильгельмсхафена начала расследование.
В настоящее время невозможно определить, какие шесть человек получили шприцы с физиологическим раствором. Тест на антиген 5 мая должен уточнить, была ли вакцинация Biontech проведена в соответствии с планом.
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