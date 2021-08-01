Мужчину обвиняют в соучастии в 3,5 тыс. убийств в Заксенхаузене / фото REUTERS
В Германии через 76 после окончания Второй мировой войны перед судом предстанет 100-летний бывший охранник нацистского концлагеря Заксенхаузен под Берлином.
Обвиняемый, имя которого не называется в соответствии с немецкими законами о СМИ, с 1942-го по 1945 год работал охранником лагеря, где около 200 000 человек были заключены и 20 000 убиты, пишет Reuters.
Окружной суд Нойруппина признал обвинения мужчины в соучастии в убийстве по 3 500 делам.
Судебный процесс назначен на октябрь.
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