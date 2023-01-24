Убийцей оказался 67-летний Чуньли Чжао, работавший на одном из мест стрельбы.

В США семь человек погибли в результате массовой стрельбы, которая произошла 23 января в двух местах в прибрежном городе Халф-Мун-Бей на севере Калифорнии. Подозреваемого арестовали после того, как он приехал на автостоянку полиции, очевидно, пытаясь сдаться.

Новая трагедия произошла примерно в 50 км к югу от Сан-Франциско, где на днях погибли 11 человек, пишет Reuters.

Шериф округа Сан-Матео Кристина Корпус идентифицировала подозреваемого как 67-летнего Чуньли Чжао. Мужчина работал на одном из мест стрельбы. Местные СМИ писали, что это была грибная ферма.

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"Сегодня вечером пострадали работники фермы. Во время инцидента на месте происшествия были дети. Это действительно ужасная трагедия в нашей общине. Количество стресса, который неделями переживает это сообщество, действительно достаточно велико", - сказал журналистам руководитель округа Сан-Матео Рэй Мюллер.

Массовая стрельба в США

В США празднование Китайского Нового года обернулось настоящим кровавым хаосом. В зале бальных танцев Star Ballroom Dance Studio в Монтерей-парке неизвестный открыл огонь и убил 11 человек.

По данным CNN, стрелком оказался один из постоянных посетителей студии. Примерно через 17-20 минут после стрельбы в Star Ballroom Dance Studio, убийца появился в следующем танцевальном зале, уже в соседнем городе Альгамбра. Однако там группа людей забрала у него пистолет.

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