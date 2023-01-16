Любое решение потребует согласованной позиции всех 27 стран-членов ЕС.

В Европейском Союзе обсуждают возможные варианты реагирования на ракетный удар Российской Федерации по жилому дому в Днепре.

Об этом сообщил на брифинге в Брюсселе представитель по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Петер Стано.

"Поскольку мы приближаемся к годовщине российского вторжения в Украину, больше российских ракет поразило украинские города на выходных. Это особенно касается жилого дома в городе Днепр", - сказал Стано.

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Как отметил спикер, Россия продолжает демонстрировать свое нечеловеческое лицо и неизбирательно применяет жестокий террор.

"Такие действия являются военными преступлениями и должны быть прекращены немедленно", - добавил Стано.

Он добавил, что, как заявил вице-президент Европейского парламента, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, такие действия не могут оставаться безнаказанными.

"Европейский Союз твердо осуждает российские постоянные гнусные удары по гражданским целям в Украине, в том числе по энергетической инфраструктуре. И мы также решительно осуждаем, что Россия все чаще делает мишенью украинских граждан, когда они находятся в своих домах, путем атак жилых квартирных домов", - подчеркнул Стано.

Спикер добавил, что варварские действия России лишь укрепляют решимость Евросоюза по привлечению ее к ответственности и оказанию поддержки Украине и ее народу.

"Это еще один пример того, как режим Путина обостряет этот конфликт, и как я сказал, позицией Европейского Союза всегда было реагировать на любые признаки обострения. И теперь мы говорим о все большем количестве атак на мирных жителей в их домах после того, как Россия решила наносить удары по критической инфраструктуре, которая важна для того, чтобы люди могли пережить зиму. Речь идет об энергетических сетях, электростанциях и т.д. Это еще один признак того, что режим готов к обострению ситуации или не склонен к деэскалации", - отметил Стано.

При этом Евросоюз внимательно следит за ситуацией с учетом приближения годовщины от начала полномасштабного вторжения РФ.

Стано добавил, что эта ситуация будет обсуждаться на ближайшей встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которая состоится в следующий понедельник, 23 января. Он напомнил, что любой ответ Евросоюза должен быть согласован всеми 27 странами-членами.

"Продолжаются дискуссии о том, как реагировать на текущую агрессию и что делать в ответ на последние признаки обострения со стороны Кремля", - сказал спикер.

Удар РФ по дому в Днепре: подробности

14 января российские террористы попали ракетой в многоэтажку в Днепре, где проживало более 1,1 тыс. людей. Взрывом была полностью уничтожена одна из секций дома.

Россияне ударили по жилому дому ракетой Х-22. Ее спроектировали еще в Советском Союзе, чтобы уничтожать морские группировки и авианосные группы. Такую ракету может запускать лишь 52-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк РФ.

Ракеты запускали с дальних бомбардировщиков Ту-22М3 из района Курской области РФ.

Уже известно о 40 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру.