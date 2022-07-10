Выставка продлится до 24 июля на Летенской равнине в районе Прага 7, вход бесплатный.

11 июля в Праге откроется выставка сожженной российской военной техники.

Об этом сообщило посольство Украины в Чехии.

Российский танк Т-90, артиллерийские установки, противотанковые системы и зенитно-ракетный комплекс "Бук" - все это уничтожили ВСУ и теперь жители Праги смогут посмотреть экспозицию.

Также каждый желающий сможет увидеть сбитые российские ракеты, которые будут выставлены на всеобщее обозрение. Выставка продлится до 24 июля на Летенской равнине в районе Прага 7, вход бесплатный.

Инициативу подало министерство внутренних дел Украины при поддержке ряда министерств Украины и Чехии. Соорганизаторами проекта стали Городская часть Прага 7, Городская часть Прага 1, посольство Украины в Праге и проект "Память народа".

Ранее аналогичная выставка уничтоженной защитниками Украины военной техники россиян прошла в Варшаве.

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