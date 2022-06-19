В Варшаве состоится выставка уничтоженной российской военной техники.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Polsatnews.
Он отметил, что российские генералы хотят, чтобы в Лиссабоне были свои танки.
"И мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки", - подчеркнул Резников.
По его словам, планируются выставки поврежденной российской техники в Европе.
Первой будет Варшава, затем выставки состоятся и в других европейских городах, таких как Берлин, Париж, Мадрид и Лиссабон.
Министр также рассказал о шансах освободить из российского плена защитников "Азовстали" в Мариуполе.
"Мы слышали, что россияне придерживаются своих обязательств по Конвенции о заключенных. Мы просто не знаем, будет ли так долго", - добавил министр. Он пояснил, что защитники "Азовстали" до сих пор находятся в тюрьме, но Украина ведет переговоры об их освобождении.
Министр добавил, что с начала полномасштабной войны организуются гуманитарные коридоры и продолжается обмен пленными.
Как сообщал УНИАН, в Киеве выставили уничтоженную военную технику российских оккупантов.
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