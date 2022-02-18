В случае новой агрессии со стороны РФ в Брюсселе планируют быстро вывезти граждан ЕС из Украины и разместить у себя десятки тысяч беженцев.

В случае дальнейшего обострения кризиса в Украине миграционное давление на Европейский Союз может усилиться.

Об этом сказал вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет WELT.

"По оценкам, могут приехать от 20 тысяч до более миллиона беженцев", - сказал Схинас.

Он отметил, что Еврокомиссия предупреждает о дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Киевом.

"Эскалация конфликта в Украине представляла бы серьезную угрозу европейской безопасности с глобальными последствиями", - заявил Схинас.

Он заявил, что Еврокомиссия поможет странам ЕС в случае чрезвычайной ситуации вывезти своих граждан из Украины.

"Сейчас в Украине проживает около 20 тысяч граждан ЕС, а также значительная демографическая группа из ЕС, которые могут нуждаться в помощи. ЕС также готов мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помочь с гражданской защитой", – отметил Схинас.

Схинас подчеркнул, что беженцы, как это было раньше в Беларуси, могут быть сознательно использованы против ЕС как средство давления.

Вице-президент Еврокомиссии добавил, что "чрезвычайные планы" европейцев также повлияют на поставки газа и кибербезопасность. Поэтому ЕК уже создала рабочую группу и готовится к различным сценариям.

Как добавляет WELT, Польша, где уже живет около полутора миллионов украинцев, уже строит конкретные планы.

Криштоф Косинский из польской Ассоциации городов сообщил, что правительство обратилось к местным органам власти с просьбой определить жилье для беженцев в кратчайшие сроки. "Муниципалитеты заверили, что это будет на 100% финансироваться центральным правительством. Они должны выбрать локации и объяснить, сколько людей сможет вместить каждая", – сказал Косинский.

"Это будет испытание настоящего гуманизма. Польша, конечно, примет столько беженцев, сколько сможет, но мы, возможно, не сможем принять их всех", - сказал недавно советник президента Польши Анджей Дера.

Как сообщал УНИАН, министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминский ранее сообщил, что главы воеводских администраций в Польше рассматривают возможность принятия беженцев из Украины.

По словам замглавы Министерства внутренних дел и администрации Мацея Вонсика, Польша должна быть готова к худшему сценарию и принять даже миллион человек. Как отметил Вонсик, уже сейчас в Польше идет подготовка переходов, медицинского обслуживания, проживания и питания. Он также добавил, что, согласно Женевской конвенции, беженцы будут находиться под защитой Польши.

Напомним, Россия сосредоточила вокруг Украины более 100 тысяч военных. Солдат и технику Москва стягивала под предлогом "союзных" учений в Беларуси, которые продлятся до 20 февраля.

Международное сообщество опасается, что эти войска РФ может привлечь к полномасштабному нападению на Украину.

В то же время 15 февраля в Минобороны России заявили о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Однако в НАТО это не подтверждают. В свою очередь в Кремле назвали "необоснованными обвинениями" заявления США и НАТО о том, что Москва не отводит свои войска от границы с Украиной, и добавили, что для сворачивания военных учений нужно время.

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