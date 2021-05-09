Страны ЕС обсуждают необходимость единого паспорта вакцинации с начала года. Предполагается, что в документе будут указаны дата и место вакцинации одним из одобренных в ЕС препаратов.

Следующий саммит лидеров стран Евросоюза пройдет 25 мая. Как сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель, одной из его тем будет создание сертификатов вакцинации от коронавируса.

Читайте такжеВо Франции к концу июня отменят карантин и начнут пускать иностранных туристов«В субботу... мы обсуждали тему "зеленого сертификата", и мы приняли решение вернуться к ней на саммите 25 мая, чтобы зафиксировать все усилия, которые уже сделаны, чтобы достичь общего соглашения по этой теме», - сказал на пресс-конференции Мишель, передает ТАСС.

Паспорт вакцинации в Евросоюзе

Страны ЕС обсуждают необходимость единого паспорта вакцинации с начала года. Предполагается, что в документе будут указаны дата и место вакцинации одним из одобренных в ЕС препаратов, тип вакцины и прочие сведения.

В марте Европейская комиссия представила проект цифрового зеленого сертификата. Он должен упростить передвижение внутри Евросоюза. Ожидается, что он появится к лету.

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Автор: Ирина Погорелая