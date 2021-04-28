В ЕС отметили необходимость паспорта вакцинации для свободного перемещения граждан.

В Евросоюзе считают, что не смогут полностью вернуться к нормальной жизни этим летом. Однако введение "зеленых" сертификатов для путешествий сможет приблизить европейское общество к обычной жизни.

Читайте такжеЕС может скоро открыть границы для привитых от коронавируса туристовОб этом во время выступления на сессии Европарламента заявил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

"Очевидно, что мы в любом случае не сможем полностью вернуться к обычной жизни летом 2021 года, некоторые меры ограничения придется сохранить", - заявил Рейндерс.

Он отметил, что для обеспечения свободы перемещения граждан внутри ЕС необходим "надежный инструмент", которым должен стать COVID-сертификат. В Евросоюзе отметили, что работа по его запуску "идет хорошо", сообщает РБК-Украина.

"Необходимо запустить сертификаты уже к лету", - добавил Рейндерс.

Паспорт вакцинации в Евросоюзе

Цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Евросоюзе до июня этого года.

Также сообщалось, что Евросоюз летом может открыть границы для туристов, привитых одобренными там вакцинами. При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.

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Автор: Ирина Погорелая